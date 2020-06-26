В Ростовской области выздоровели более половины заражённых коронавирусом

В Ростовской области наблюдается хороший показатель количества вылечившихся от коронавируса. Болезнь побороли уже более чем половина пациентов.По состоянию на 28 июня в регионе за весь период выявлено 9 420 случаев инфицирования. Как сообщили в областном правительстве, выздоровели уже 5 482 человека. Жертвами COVID-19 стали 117 пациентов. Таким образом, активных больных на сегодня насчитывается 3 821. Часть из них получает лечение в больницах, остальные находятся дома.В Ростовской области сохраняются хорошие показатели по распространению инфекции, загруженности коечного фонда и количеству проводимых тестов. В связи с этим в регионе сняли уже почти все ограничения, введённые из-за пандемии.