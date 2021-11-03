В Ростовской области от COVID-19 умерли еще 29 человек

Фото Алексей Бойко.

В Ростовской области от ковида за последние сутки умерли еще 29 человек. Жертвами инфекции стали 20 женщин и девять мужчин, сообщают региональные власти.Самому молодому из них было 62 года, а самому пожилому - 93. Все скончавшиеся страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. Всего за период пандемии жертвами COVID-19 стали 7 943 человека.Увеличилось и количество зараженных. За минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 647 жителей Дона, а общее число инфицированных перевалило за 160 тысяч.