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В Ростовской области от COVID-19 умерли еще 29 человек

В Ростовской области от COVID-19 умерли еще 29 человек
В Ростовской области от ковида за последние сутки умерли еще 29 человек. Жертвами инфекции стали 20 женщин и девять мужчин, сообщают региональные власти.

Самому молодому из них было 62 года, а самому пожилому - 93. Все скончавшиеся страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. Всего за период пандемии жертвами COVID-19 стали 7 943 человека.

Увеличилось и количество зараженных. За минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 647 жителей Дона, а общее число инфицированных перевалило за 160 тысяч.
Фото Алексей Бойко.
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