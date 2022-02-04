В Ростовской области от COVID-19 скончался 33-летний мужчина

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В Ростовской области справиться с последствиями коронавируса не смог 33-летний мужчина. Всего за минувшие сутки COVID-19 унес жизни шести человек. Об этом сообщает региональное правительство.Среди умерших на этот раз численный перевес на мужской стороне. В регистре - пятеро мужчин в возрасте от 33 до 89 лет и 62-летняя женщина. Все они страдали хроническими заболеваниями, такими как гипертония, ожирение, сахарный диабет и другие. Их обострение, которое вызвал коронавирус, и послужило причиной смерти.За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 10 088 человек.