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В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё 18 человек

В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё 18 человек

В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё 16 человек. Об этом сообщили на сайте правительства региона 7 июля.

Не смогли побороть опасный вирус 10 женщин в возрасте от 55 до 94 лет и восемь мужчин от 45 до 85 лет. Специалисты сообщают, что все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Продолжает бороться с опасным вирусом 5 321 человек. Из этого числа 1 910 находятся на стационарном лечении. К ИВЛ подключены 173 жителя области, включая 16 человек в тяжёлом состоянии. Эти больные на данный момент не могут дышать самостоятельно. Кислород поступает в их лёгкие с помощью специальных трубок.

Всего за весь период пандемии на Дону заболел 101 171 житель, включая 287 инфицированных за прошедшие сутки. Больше 91 тысячи человек уже справились с опасным вирусом, 4 738 скончались, так и не одолев болезнь.

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