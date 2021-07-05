В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё 18 человек

В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё 16 человек. Об этом сообщили на сайте правительства региона 7 июля.Не смогли побороть опасный вирус 10 женщин в возрасте от 55 до 94 лет и восемь мужчин от 45 до 85 лет. Специалисты сообщают, что все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.Продолжает бороться с опасным вирусом 5 321 человек. Из этого числа 1 910 находятся на стационарном лечении. К ИВЛ подключены 173 жителя области, включая 16 человек в тяжёлом состоянии. Эти больные на данный момент не могут дышать самостоятельно. Кислород поступает в их лёгкие с помощью специальных трубок.Всего за весь период пандемии на Дону заболел 101 171 житель, включая 287 инфицированных за прошедшие сутки. Больше 91 тысячи человек уже справились с опасным вирусом, 4 738 скончались, так и не одолев болезнь.