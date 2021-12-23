В Ростовской области от COVID-19 скончалась 33-летняя женщина

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В Ростовской области от коронавируса скончалась молодая женщина. Об этом сообщили в правительстве донского региона за минувшие сутки.По данным на 25 декабря, от последствий опасного вируса скончались 23 человека с COVID-19. Это 14 женщин в возрасте от 33 до 86 лет, а также девять мужчин от 35 до 82 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, среди которых - ожирение, сахарный диабет, онкология. С начала пандемии от последствий инфекции скончались 9 466 человек. Молодых людей и несовершеннолетних в этом списке становится все больше.Продолжает расти число зараженных коронавирусом в регионе. За сутки опасный диагноз поставили 530 жителям. Всего с учетом инфицированных за сутки число заболевших достигло 191 144. В ходе визита в Ростов глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что сейчас с коронавирусом борются более 11 тысяч человек. Более 2,5 тысячи - в инфекционных госпиталях.