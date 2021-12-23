Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области от COVID-19 скончалась 33-летняя женщина

В Ростовской области от COVID-19 скончалась 33-летняя женщина
В Ростовской области от коронавируса скончалась молодая женщина. Об этом сообщили в правительстве донского региона за минувшие сутки.

По данным на 25 декабря, от последствий опасного вируса скончались 23 человека с COVID-19. Это 14 женщин в возрасте от 33 до 86 лет, а также девять мужчин от 35 до 82 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, среди которых - ожирение, сахарный диабет, онкология. С начала пандемии от последствий инфекции скончались 9 466 человек. Молодых людей и несовершеннолетних в этом списке становится все больше.

Продолжает расти число зараженных коронавирусом в регионе. За сутки опасный диагноз поставили 530 жителям. Всего с учетом инфицированных за сутки число заболевших достигло 191 144. В ходе визита в Ростов глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что сейчас с коронавирусом борются более 11 тысяч человек. Более 2,5 тысячи - в инфекционных госпиталях.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.