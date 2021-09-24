В Ростовской области от коронавируса скончалась 23-летняя девушка

В Ростовской области от коронавируса скончались 23-летняя девушка и еще 24 человека. Такие данные приводит правительство донского региона за минувшие сутки.По состоянию на 27 сентября, помимо молодой девушки, от коронавируса скончались еще 12 женщин возрастом от 59 до 90 лет, а также 12 мужчин от 41 года до 84 лет. Все страдали хроническими заболеваниями, среди которых - сахарный диабет, ожирение, онкология. Всего в Ростовской области от последствий вируса скончались 6 722 человека.Не становится меньше и общее количество зараженных коронавирусом. За сутки опасный диагноз поставили 485 жителям Ростовской области. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели более 137 тысяч человек.