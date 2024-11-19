В Ростове инженеру «Дорстроя» грозит до двух лет колонии

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В Ростове-на-Дону инженер компании «Дорстрой» может получить два года тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.Ему вменяют халатность, которая привела к сходу семи вагонов с рельсов. Инцидент произошел вечером 24 ноября 2022 года на станции Кизитеринка. Во время движения маневрового состава, состоящего из 12 вагонов, произошёл сход семи из них, что вызвало повреждение железнодорожных путей.Согласно сведениям следствия, инженер обязан был провести необходимые мероприятия в соответствии с нормами безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Тем не менее, он не исполнил свои должностные обязанности и покинул работу.Как отметили в Западном МСУТ СК России, в отношении инженера возбуждено уголовное дело по статье о «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.