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В Ростовской области осудили мужчину за езду в пьяном виде на самокате

В Ростовской области осудили мужчину за езду в пьяном виде на самокате
Житель Константиновска был осужден за езду в пьяном виде на самокате. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В мае 2023 года сотрудники ДПС задержали мужчину, который управлял самокатом в пьяном состоянии. До этого он также привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Усть-Донецкий районный суд приговорил мужчину к условному сроку сроку лишения свободы на один год и четыре месяца с испытательным сроком на два года. Также ему запрещено заниматься в этот период деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Приговор еще не вступил в силу.
Фото: Ростов ру
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