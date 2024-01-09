В Ростовской области осудили мужчину за езду в пьяном виде на самокате

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Житель Константиновска был осужден за езду в пьяном виде на самокате. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.В мае 2023 года сотрудники ДПС задержали мужчину, который управлял самокатом в пьяном состоянии. До этого он также привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Усть-Донецкий районный суд приговорил мужчину к условному сроку сроку лишения свободы на один год и четыре месяца с испытательным сроком на два года. Также ему запрещено заниматься в этот период деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Приговор еще не вступил в силу.