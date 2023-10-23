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В Новошахтинске осудили мужчину, до смерти забившего собутыльника стулом

В Новошахтинске осудили мужчину, до смерти забившего собутыльника стулом
Новошахтинский районный суд вынес приговор мужчине, избившему собутыльника до смерти. Игоря Кирюхина обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Трагедия произошла 5 февраля 2023 года. В тот день Игорь в компании товарищей выпивал спиртное. В какой-то момент между ним и одним из собутыльников произошел конфликт. После словесной перепалки Игорь озверел. Он взял стул и начал избивать им товарища. Затем злоумышленник схватил нож, который несколько раз воткнул в ногу оппоненту. От полученных травм и ранений мужчина скончался до приезда медработников.

Судья назначил Игорю Кирюхину наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: Ростов.ру
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