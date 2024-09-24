За разглашение гостайны осудили подполковника полиции в Ростове

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В Ростове осудили начальника оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области подполковника полиции за разглашение гостайны. Информацию об этом сообщили в донском УФСБ 24 сентября.По информации ведомства, в октябре 2022 года подполковник полиции Андрей Канюк получил секретные данные в ходе проведения мероприятий по прослушиванию телефона. Затем он передал эти данные другому сотруднику отдела, который не имел к ним доступа. На основе этой информации сотрудник подготовил электронный анализ для Андрея Канюка. Тот распечатал и приобщил справку к делу.Подполковника полиции вскоре задержали. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».Ростовский областной суд признал виновным Андрея Канюка. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.