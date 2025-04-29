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В Ростовскую область привезли 7 тонн поддельного масла от фейкового производителя

В Ростовскую область привезли 7 тонн поддельного масла от фейкового производителя

В Ростовской области была остановлена незаконная схема ввоза масла, представлявшего угрозу для здоровья потребителей. Продукт был изготовлен фиктивными организациями, зарегистрированными как производители молочной продукции.

В апреле 2025 года инспекторы Россельхознадзора в Ростовской области выявили большое количество фальсифицированных документов, указывающих на существование молочного завода в Тульской области. Согласно этим поддельным бумагам, из Тульской области в Батайск было отправлено более семи тонн сливочного масла.

Впоследствии на двух предприятиях, расположенных в Ростовской области, масло было переупаковано и распределено по различным фирмам и общественным организациям региона.

Анализ идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) ООО «Ясногорский дом молока» из Тульской области показал, что данная организация является недействительной. Это связано с трудностями в отслеживании движения произведенной ею продукции. Важно подчеркнуть, что подобные нарушения способны вызвать серьезные последствия, включая массовые случаи пищевых отравлений среди населения.

Сообщение о зафиксированных нарушениях было направлено в регионы, где потенциально находятся поставщики контрафактной продукции. Предприятие в Ростовской области было предупреждено о недопустимости подобных действий в будущем.
Фото: нейросеть
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