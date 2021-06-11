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В Ростовской области обнаружили ещё 156 больных коронавирусом

В Ростовской области обнаружили ещё 156 больных коронавирусом

В Ростовской области за сутки выявили 156 больных коронавирусом. Об этом стало известно 14 июня.

Больше 10 инфицированных оказались детьми. Примерно 40 из всех заболевших - пенсионеры. Возраст оставшихся больных варьируется от 18 до 65 лет.

Всего за весь период пандемии опасной инфекцией заразились 96 402 человека. Из них поправились больше 88 тысяч, в том числе 221 житель Дона - за последние сутки.

На данный момент лечение в больнице получают 949 инфицированных. Больше 100 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В тяжёлом состоянии находятся 13 больных.

Жертвами COVID-19 в области за все время пандемии стал 4 571 человек.

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