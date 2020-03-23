В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ветра и заморозков



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В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе сохранятся заморозки и сильный холодный ветер. Об этом предупредили в Ростовском гидрометцентре.



Так, во второй половине ночи и утром 26 марта на Дону термометры покажут -1...-2 градуса. Заморозки ожидаются в крайних южных районах области. К тому же продолжил бушевать сильный северо-восточный ветер. Его сила, согласно прогнозу, будет достигать 14 метров в секунду.



В связи с непогодой жителей донского региона просят быть крайне внимательными, не парковать автомобили и не оставлять коляски под деревьями и шаткими конструкциями.