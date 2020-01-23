Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение
Из-за сильного ветра в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. О непогоде 25 января, в субботу, рассказали в Ростовском гидрометцентре.

С утра в субботу ожидается усиление ветра. Порывы на некоторых участках региона будут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с неблагоприятными условиями жителям области нужно быть предельно внимательными.

Не стоит пользоваться электроприборами и оставлять свои авто под слабозакрепленными конструкциями.

Напомним, в субботу ожидается пасмурная погода без осадков. Воздух прогреется до +6 градусов.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.