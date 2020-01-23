В Ростовской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение



Из-за сильного ветра в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. О непогоде 25 января, в субботу, рассказали в Ростовском гидрометцентре.



С утра в субботу ожидается усиление ветра. Порывы на некоторых участках региона будут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с неблагоприятными условиями жителям области нужно быть предельно внимательными.



Не стоит пользоваться электроприборами и оставлять свои авто под слабозакрепленными конструкциями.



Напомним, в субботу ожидается пасмурная погода без осадков. Воздух прогреется до +6 градусов.