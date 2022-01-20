В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и ветра

Фото: Алексей Бойко

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и сильного ветра. Об этом сообщили в региональном управлении ГО и ЧС.Непогоду в регионе прогнозируют с 22 по 23 января. Из большого количества мокрого снега, возможно его налипание на проводах.При этом порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Жителей просят быть внимательными и острожными. Не ходите рядом с рекламными щитами и не оставляйте авто под ветками деревьев.Под тяжестью осадков они могут рухнуть, повредив вашу машину.Пешеходам советуют быть внимательными во время движения по проезжей части. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию обратитесь по номеру телефона спасательной службы 112.