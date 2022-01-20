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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и ветра

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и ветра

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и сильного ветра. Об этом сообщили в региональном управлении ГО и ЧС.

Непогоду в регионе прогнозируют с 22 по 23 января. Из большого количества мокрого снега, возможно его налипание на проводах.При этом порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Жителей просят быть внимательными и острожными. Не ходите рядом с рекламными щитами и не оставляйте авто под ветками деревьев.Под тяжестью осадков они могут рухнуть, повредив вашу машину.

Пешеходам советуют быть внимательными во время движения по проезжей части. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию обратитесь по номеру телефона спасательной службы 112.
Фото: Алексей Бойко
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