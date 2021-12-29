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В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за заморозков и ветра

В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за заморозков и ветра
В Ростове-на-Дону ожидается комплекс неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в ГО и ЧС.

В ближайшие сутки, 4 января, ожидаются гололёдно-изморозевые явления, на дорогах - гололедица. А с 4 по 6 января усилится ветер. Порывы будут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим ростовчан просят быть предельно внимательными. Особенно это касается водителей. Автомобилистам не рекомендуется превышать скорость, близко приближаться к другим авто. Во время ветра лучше не парковать машины под слабозакрепленными конструкциями.

Пешеходам также стоит опасаться аварийных деревьев, а во время перехода проезжей части носить на одежде светоотражающие элементы.
Фото: news.myseldon.com
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