В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождей. Информацию об этом сообщило региональное ГУ МЧС.
Согласно прогнозу, 2 и 3 июня в регионе ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Местами скорость ветра может достигать 20-23 м/с.
Непогода может привести к аварийным ситуациям, таким как обрыв линий электропередачи, падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций. Поэтому в эти дни жителям региона рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.
Водителям также следует быть осторожными на дорогах. Из-за скользкой поверхности повышается риск попасть в ДТП.