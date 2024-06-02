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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождей. Информацию об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Согласно прогнозу, 2 и 3 июня в регионе ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Местами скорость ветра может достигать 20-23 м/с.

Непогода может привести к аварийным ситуациям, таким как обрыв линий электропередачи, падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций. Поэтому в эти дни жителям региона рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Водителям также следует быть осторожными на дорогах. Из-за скользкой поверхности повышается риск попасть в ДТП.
Фото: Ростов ру
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