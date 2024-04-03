Из-за грозы и ливня в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. По информации регионального ГУ МЧС, непогода может застать врасплох местных жителей вечером 3 апреля.Ливни с грозой и градом прогнозируют с 16:00 до утра следующего дня, 4 апреля. Ветер при этом усилится до 22 метров в секунду, или до 79 километров в час.Водителям транспорта стоит быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать ПДД и скоростной режим. Пешеходам рекомендуется держаться подальше от старых деревьев, рекламных щитов и хлипких конструкций.