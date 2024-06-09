Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области объявили штомовое предупреждение из-за сильных дождей

В Ростовской области объявили штомовое предупреждение из-за сильных дождей
В Ростовской области 9 июня объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. До 21:00 местами в регионе прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

В ближайшие сутки в области ожидается штормовой ветер. Скорость потока воздушных масс поднимется до 22 метров в секунду. Натиск стихии может привести к различными коммунальным авариям и обрушению деревьев.

Жителям и гостям региона не советуют без особой необходимости выходить из дома.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.