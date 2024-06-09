В Ростовской области объявили штомовое предупреждение из-за сильных дождей

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В Ростовской области 9 июня объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. До 21:00 местами в регионе прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.В ближайшие сутки в области ожидается штормовой ветер. Скорость потока воздушных масс поднимется до 22 метров в секунду. Натиск стихии может привести к различными коммунальным авариям и обрушению деревьев.Жителям и гостям региона не советуют без особой необходимости выходить из дома.