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В Ростовской области объявили беспилотную опасность

В Ростовской области объявили беспилотную опасность
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников. Сообщения начали приходить жителям ночью 15 февраля.

Дончанам рекомендуется соблюдать меры безопасности и при необходимости спуститься в подвал или укрытие.

Напомним, что прошлой ночью силами ПВО были уничтожены четыре беспилотника.
Фото: Ростов.Ру
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