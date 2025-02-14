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В Ростовской области объявили авиационную опасность днем 14 февраля

В Ростовской области объявили авиационную опасность днем 14 февраля
В донском регионе около 11:55 объявили авиационную опасность. Сообщения начали приходить жителям 14 февраля.

Информацию об опасности сообщили жителям Чертковского района, Зимовниковского, Неклиновского, Октябрьского и Миллеровского. Также сообщения получили: Азовский район, Новошахтинск, Красносулинский район, Егорлыкский и Гуково.

Дончанам рекомендуется соблюдать меры безопасности и при необходимости спустится в подвал или укрытие.
Фото: DonDay
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