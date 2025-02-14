В Ростовской области объявили авиационную опасность днем 14 февраля
В донском регионе около 11:55 объявили авиационную опасность. Сообщения начали приходить жителям 14 февраля.
Информацию об опасности сообщили жителям Чертковского района, Зимовниковского, Неклиновского, Октябрьского и Миллеровского. Также сообщения получили: Азовский район, Новошахтинск, Красносулинский район, Егорлыкский и Гуково.
Дончанам рекомендуется соблюдать меры безопасности и при необходимости спустится в подвал или укрытие.