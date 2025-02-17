В Ростовской области объявили авиационную опасность днем 17 февраля

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Днем 17 февраля в Ростовской области объявили авиационную опасность. Сообщения о тревоге начали приходить около 10:20.Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили два беспилотника над Каменским районом. Об этом сообщили в Минобороны России.Во время объявления авиационной опасности необходимо спуститься в подвал или укрытие. Если человек оказался в этот момент на улице, то следует как можно быстрее найти закрытое помещение или укрытие.