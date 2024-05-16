В Ростовской области неизвестные привязали к могиле щенка и бросили умирать
В Неклиновском районе Ростовской области неизвестные оставили щенка на верную смерть, привязав к могиле на кладбище. О жуткой истории 16 мая сообщил [b]DonDay.ru[/b]
Грязного истощенного бедолагу нашли в конце апреля. В тот день на Андреево-Мелентьевское кладбище пришли местные жители. Услышав тихий жалобный скулеж, они бросились искать источник звука. К одной из могил был привязан щенок, на вид около четырех-пяти месяцев. Малыш сильно исхудал и был практически без сил.
Прохожие забрали маленького пса с собой. Теперь он находится у таганроженки Ольги Пикетт и гордо зовется Капралом (Каппой). Женщина выходила сотни животных и не смогла отказать в помощи щенку.
— Он был безумно голодный — укусил меня за руки, когда начала кормить, — рассказывает Оля Пикетт. — На руки пошел спокойно. Всю дорогу ехал, положив голову на колени, пока я его гладила.
После осмотра выяснилось, что щенку срочно нужны таблетки от глистов, витамины и специальный корм. Из-за большого количества колтунов и сильного тухлого запаха, шерсть пришлось сбрить. Но новая уже начала отрастать - скоро Капрал снова станет пушистым. Четвероногого обработали от всех паразитов, а скоро сделают и нужные прививки.
Пока маленький пес остается у Оли, но женщина не теряет надежды найти ему новую семью. Ведь кроме Каппы, на попечении горожанки еще несколько сотен животных, спасенных от смерти. Все они ждут любящих хозяев. К сожалению, взрослых собак забирают домой не так часто, как избавляются от них.
Если вы мечтали завести собаку, Капрал — отличный кандидат. Он добрый, игривый и общительный. Чтобы забрать домой преданного друга, позвоните (или напишите) Ольге: +8-960-465-88-42. Этот же номер привязан к банковской карте для финансовой помощи животным (оплата счетов в ветклинике, корма, препараты и прочие расходы).