В Новочеркасске неизвестные проломили голову щенку и выбросили его в мусорку
В Новочеркасске неизвестные проломили голову двухмесячному щенку. Чудом уцелевшего малыша нашли в мусорном баке у жилого дома в районе мясокомбината 27 ноября.
Щенка обнаружила местная девочка. В тот день она вышла из дома за хлебом и, проходя мимо мусорных контейнеров, услышала тихий скулеж. Достать четвероногого самостоятельно ей не удалось. Тогда девочка позвала на подмогу маму. Вместе они перевернули мусорный контейнер и достали оттуда маленького щенка.
На малыша больно было смотреть - он продолжал скулить и дрожал. Из раны на голове шла кровь. Семья тут же отвезла бедолагу в ветклинику. Однако забрать щенка домой они не смогли, и врачи обратились в зоозащитную организацию «Дядя Феникс».
- Животное в очень тяжелом состоянии. У него диагностировали контузию, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гипотермию (прим. - критическое переохлаждение организма), - поделился с Rostov.ru руководитель «Дяди Феникса» Илья Нурутдинов.
Ко всему прочему от сильного удара щенок временно ослеп и был дезориентирован. После первичной помощи в ветклинике малыша забрали в приют. Там маленькому псу кололи обезболивающие, противосудорожные и препараты для улучшения кровообращения.
Через несколько дней с зоозащитниками связалась семья, которая спасла щенка от верной гибели. Все это время их не покидали мысли о беззащитном животном. И мама с девочкой решили забрать двухмесячного малыша. Сейчас они продолжают лечение четвероногого.
К сожалению, такие случаи единичны. Обычно покалеченные животные остаются никому ненужными. А инциденты жестокого обращения с ними все чаще встречаются в Ростовской области. Ситуацию не спасают даже заявления в полицию. По словам местных жителей, уголовные дела из-за этого обычно не возбуждают и не торопятся искать жестоких подонков.
Нередко животных лишают жизни даже те, кто их спасает. Недавно интернет облетела жуткая история о том, как сотрудник МЧС застрелил собаку. Когда это стало достоянием общественности, «спасателя» уволили и возбудили уголовное дело. Однако не за жестокое обращение с животными, а за использование оружия в не отведенных для этого местах. Получается, что, по мнению правоохранителей, он мог стрелять в животных, только место выбрал неподходящее. Если суд признает мужчину виновным, за зверское убийство невинного пса спасатель расплатится несколькими тысячами рублей. Правда, уже бывший спасатель.