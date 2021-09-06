В Ростове живодеры рыболовным крючком разорвали нос щенку

В Ростове неизвестные разорвали щенку нос крючком для рыбной ловли. Происшествие случилось в конце августа в 1-м поселке Орджоникидзе Первомайского района.Жители улицы Новолесной подкармливали щенков, которых выбросили в жбаны рядом с многоэтажками. Однажды в носу у одной из собак они увидели рыболовный крючок. К острому предмету был привязан груз, который тянул крючок вниз, причиняя сильнейшую боль.В тот же день о вопиющем случае узнали волонтеры. Они отвезли четвероногого в ветклинику. Оказалось, что живодер воткнул крючок глубоко в ноздрю и закрепил внутри, изранив нос несчастной собаке. Щенку под наркозом провели операцию и аккуратно извлекли инородный предмет.Елена Назарко живет рядом с местом, где были найдены щенки. Она рассказала Rostov.ru, что накануне поздно вечером в соседнем доме был слышен вой собаки.- Мы с дочкой сразу пошли к жбанам, чтобы проверить щенков. Они все спали, а звук доносился из соседней многоэтажки, - поделилась Елена. - На следующий день пришли кормить их. Один из щенков бегал и буквально орал от боли.Ростовчане считают, что живодер вечером забрал щенка к себе, проткнул крючком нос и выбросил его обратно к мусорным жбанам. О страшном происшествии практически не говорят, но между собой люди рассказывают, как один из их соседей грозился переловить всех щенков на крючок, как рыбу. Вероятно, этот щенок стал первой жертвой жуткой угрозы.- Сейчас малыша забрала бабушка, которая живет рядом с клиникой, - добавила Елена. - Сначала она решила присматривать за ним, пока щенок восстанавливается, а теперь уже хочет оставить у себя. Полюбился он ей, видимо.Елена отметила, что раньше там было 14 щенков. Но вскоре двух из них дети нашли умирающими от побоев в гараже, еще двоих - на железнодорожной дороге. Живодеры бросили малышей под поезд, который отрезал им лапки. Тогда спасти животных не удалось.Последствия человеческой жестокости не перестают шокировать местных жителей. Однако в полицию никто пока не писал заявление. Соседи квартиры, из которой доносился жуткий вой ночью, говорят, будто ничего не слышали. А по факту жестокого обращения с животными если и возбудят уголовное дело, то вряд ли найдут виновника, уверены неравнодушные жители улицы Новолесной.