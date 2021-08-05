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В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего пенсионера

В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего пенсионера
В Ростовской области нашли живым 70-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Юрия Паленного оставалось неизвестным больше полумесяца.

Пенсионер вышел из дома в поселке Матвеев Курган 22 июля. С тех пор о нем не было вестей. Родственники не знали, куда он мог направиться. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Мужчину искали по всей Ростовской области.

Спустя две недели, 7 августа, Юрия Паленного нашли живым. Где пенсионер находился все это время, неизвестно.

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