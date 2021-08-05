В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего пенсионера
В Ростовской области нашли живым 70-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Юрия Паленного оставалось неизвестным больше полумесяца.
Пенсионер вышел из дома в поселке Матвеев Курган 22 июля. С тех пор о нем не было вестей. Родственники не знали, куда он мог направиться. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Мужчину искали по всей Ростовской области.
Спустя две недели, 7 августа, Юрия Паленного нашли живым. Где пенсионер находился все это время, неизвестно.