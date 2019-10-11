В Ростовской области обнаружили 25 древних захоронений разных эпох



В Азовском районе Ростовской области археологи обнаружили 25 древних захоронений. Курган, который исследуют учёные, расположен между реками Дон и Кагальник.



Человеческие останки датируются разными эпохами: от пятого тысячелетия до нашей эры до четвёртого века нашей эры. Среди них были найдены захоронения скифов, а также жителей Медного и Бронзового веков.



В междуречье Дона и Кагальника расположено более 400 курганных насыпей. Большую часть из них археологи уже исследовали. Захоронения помогают составить целостную картину о жизни и культуре людей, живших в древности на территории донского региона.



Много сотен лет назад здесь располагался высокий курган со сложной конструкцией. Сейчас он представляет собой насыпь около метра высотой. Ещё в четвёртом-третьем веках до нашей эры здесь соорудили небольшой могильник с несколькими погребениями. Впоследствии на его месте построили курган. Древние жители верили, что злые духи могут потревожить покой мёртвых, поэтому вырыли ров вокруг захоронения.



- На юге нашей страны находится огромное количество исторических памятников. Увы, они постоянно разрушаются временем, также на них действуют техногенные процессы, - рассказал заведующий отделом археологии Южного научного центра РАН, доктор исторических наук Сергей Лукьяшко. - Есть риск потерять этот бесценный архив, который тысячелетиями хранился в недрах земли.



Фото: Информационная служба ДГТУ