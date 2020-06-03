Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области нашли пропавшую 8-летнюю девочку

В Ростовской области нашли пропавшую 8-летнюю девочку
В городе Гуково разыскали пропавшую накануне 8-летнюю девочку. В поиске ребёнка участвовали не только родители девочки и полицейские, но и местные жители.

Школьница пропала 4 июня. Она уехала кататься на велосипеде. К вечеру девочка не вернулась домой. Родители забили тревогу. Когда самостоятельные поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию.

К розыску ребёнка подключились и местные жители. Фото девочки опубликовали в социальных сетях.

Найти школьницу удалось через несколько часов. Она ушла в гости к подружке, не предупредив родителей.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.