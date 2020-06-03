В Ростовской области нашли пропавшую 8-летнюю девочку

В городе Гуково разыскали пропавшую накануне 8-летнюю девочку. В поиске ребёнка участвовали не только родители девочки и полицейские, но и местные жители.Школьница пропала 4 июня. Она уехала кататься на велосипеде. К вечеру девочка не вернулась домой. Родители забили тревогу. Когда самостоятельные поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию.К розыску ребёнка подключились и местные жители. Фото девочки опубликовали в социальных сетях.Найти школьницу удалось через несколько часов. Она ушла в гости к подружке, не предупредив родителей.