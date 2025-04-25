В Ростовской области нашли грибы с ракетным веществом

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В весенних грибах Ростовской области обнаружили ядовитое вещество, похожее на ракетное топливо. Главный миколог России Михаил Вишневский и донской грибник Игорь Юдин сообщили об этом.Исследования показали, что строчки, сморчки, сморчковые шапочки и шампиньоны содержат опасные токсины. В строчках нашли гидраты, схожие по структуре с ракетным топливом. В сморчках обнаружили вещество, которое вымывает лимфоциты и эозинофилы из организма. Употребление более одного килограмма сырых сморчков может привести к острой энцефалопатии. В России уже был зафиксирован случай отравления сморчками.Шампиньоны также оказались опасными. Их нельзя есть сырыми, иначе можно получить острое отравление. При частом употреблении сырых шампиньонов возрастает риск развития рака печени.Игорь Юдин отметил, что теперь строчки и сморчки нужно обязательно отваривать, сливать отвар и готовить дальше. Это поможет снизить риск отравления, хотя и ухудшит вкус грибов.Многие грибники не согласились с необходимостью отваривать шампиньоны. Они считают, что их можно готовить на мангале или в духовке в сыром виде. Однако главный миколог страны Михаил Вишневский настаивает на обязательной термической обработке всех перечисленных грибов.