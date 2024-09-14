Фото для иллюстрации: Игорь Юдин

На территории Ростовской области зафиксировали первый случай отравления дикими грибами с начала 2024 года, сообщил DonDay заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Анатолий Конченко.Пострадавшим оказался житель Волгодонска, который, видимо, собрал и съел ядовитый гриб. Это привело к отравлению, но, к счастью, мужчина выжил.Роспотребнадзор отметил, что, по сравнению с предыдущим годом, количество случаев отравлений грибами в Ростовской области снизилось в пять раз. В 2023 году пять человек пострадали от несъедобных грибов: трое – в Волгодонске, один – в Шахтах и один – в Таганроге.В донском регионе есть около десяти мест, где можно собрать множество грибов, в том числе Богатовский и Каменский леса, Михайловское лесничество, а также районы Тарасовский, Усть-Донецкий и Аксайский. При сборе грибов следует быть предельно внимательными и выбирать только проверенные виды, чтобы избежать отравления.Надо помнить, что отравление грибами может привести к смерти. При появлении первых симптомов, таких как головокружение, тошнота, боль в животе, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.