Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На территории Ростовской области зафиксировали первый случай отравления дикими грибами

На территории Ростовской области зафиксировали первый случай отравления дикими грибами
На территории Ростовской области зафиксировали первый случай отравления дикими грибами с начала 2024 года, сообщил DonDay заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Анатолий Конченко.

Пострадавшим оказался житель Волгодонска, который, видимо, собрал и съел ядовитый гриб. Это привело к отравлению, но, к счастью, мужчина выжил.

Роспотребнадзор отметил, что, по сравнению с предыдущим годом, количество случаев отравлений грибами в Ростовской области снизилось в пять раз. В 2023 году пять человек пострадали от несъедобных грибов: трое – в Волгодонске, один – в Шахтах и один – в Таганроге.

В донском регионе есть около десяти мест, где можно собрать множество грибов, в том числе Богатовский и Каменский леса, Михайловское лесничество, а также районы Тарасовский, Усть-Донецкий и Аксайский. При сборе грибов следует быть предельно внимательными и выбирать только проверенные виды, чтобы избежать отравления.

Надо помнить, что отравление грибами может привести к смерти. При появлении первых симптомов, таких как головокружение, тошнота, боль в животе, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
Фото для иллюстрации: Игорь Юдин
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.