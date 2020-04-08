СК России возбудил дело по факту массового расстрела мирных жителей в годы войны на Дону

По результатам изучения архивных дел, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массовых расстрелов в годы войны на территории Ростовской области.Дело заведено по статье «Геноцид». Об этом сообщили в главном управлении СКР 9 апреля. По данным следкома, 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и служба безопасности (СД СС) вывезли мирных жителей еврейкой национальности и партийный актив КПСС под предлогом переселения в район посёлка Змиёвская Балка Ростовской области. Всего в одном месте оказались 27 000 человек, которых впоследствии расстреляли.Всего за время оккупации Шахт было убито не менее 3 500 мирных жителей. Кроме того, согласно архивным данным, не позднее 14 февраля 1943 года в Морозовском районе военнослужащие оккупационных войск убили не менее 427 мирных жителей и 72 пионеров.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Продолжается тщательное изучение архивных материалов, свидетельствующих о преступлениях в отношении мирного населения.