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На выходных в Ростовской области прогнозируется пасмурная и дождливая погода

На выходных в Ростовской области прогнозируется пасмурная и дождливая погода
Фото: aralash.kg
В ближайшие выходные в Ростовской области будут не по-летнему прохладными. В субботу и воскресенье ожидается пасмурная и дождливая погода.

Так, в Ростове 3 августа днём температура не поднимется выше +27 градусов. Небо будет затянуто облаками. К вечеру похолодает до +23 градусов, а ночью температура опустится до +18…+20 градусов.

4 августа в донской столице ожидаются осадки. Небольшой дождь начнётся около полудня и будет идти до вечера. Температура при этом будет не выше +26 градусов, а к вечеру опустится до +21 градуса. В ночь с воскресенья на понедельник ожидается +16…+17 градусов.

В Ростовской области в ближайшие дни также прогнозируется переменная облачность. Ветер западный и северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, по северу до +6 градусов, днём +20…+25 градусов. В ряде районов ожидаются небольшие осадки.

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