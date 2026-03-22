- В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир «Киа Рио», - добавили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

На Дону в ДТП с легковушками пострадал 16-летний пассажир. Авария произошла 21 марта в городе Каменск-Шахтинский.Примерно в полночь 38-летний автовладелец «Киа Рио» ехал по переулку Коммунистический. Он подъехал к перекрестку в районе дома №21. В это время пересечение улиц проезжал 20-летний водитель «Датсун Он-ДО». Шофер «Киа Рио» не уступил дорогу этой машине, из-за чего автомобили столкнулись. По кадрам с места ДТП видно, что от удара передняя часть одного из авто сильно деформировалась. Вторая легковушка и вовсе опрокинулась на крышу.