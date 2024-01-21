В Ростовской области на развитие казачества в 2023 году направили более 1,26 миллиарда рублей

Фото: правительство Ростовской области.

На реализацию стратегии госполитики в отношении российского казачества в Ростовской области направили более 1,26 миллиарда рублей в 2023 году. Большая часть расходов пришлась на обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений и казачьих дружин. Об этом сообщили в ходе совещания по подведению итогов работы регионального департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений и подведомственных учреждений. Заседание состоялось под руководством заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова.Один из главных приоритетов стратегии — привлечение российского казачества к укреплению обороны страны, государственной и общественной организации.Департамент по казачеству, государственное казенное учреждение региона «Казаки Дона» и войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» работали совместно. В условиях проведения спецоперации ключевыми задачами этого сотрудничества стали содействие комплектованию казаками регулярных воинских частей и добровольческих подразделений, оказание гуманитарной помощи бойцам.За 2023 год в зону СВО и ее тыловые районы собрали и доставили более 360 тонн гуманитарного груза. Общая стоимость составила свыше 113 миллионов рублей.— После уроков кадеты-волонтеры собирают гуманитарную помощь, изготавливают блиндажные свечи, бескаркасные тактические носилки и тактические кошки, — отметил директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Петр Серов.Совместно с правоохранителями казаки задействованы и в защите административных границ с Донбассом, а также в прикрытии инфраструктурных и соцобъектов Ростовской области.Дружинники, в том числе конные подразделения казачьих дружин, успешно выполняли свои обязательства в сферах пожарной безопасности, профилактики чрезвычайных ситуаций, сохранения и восстановления природной среды, охраны объектов культурного наследия.Более 100 казаков и студентов казачьих сотен вузов прошли маршем по Красной площади столицы.Одно из главных направлений деятельности департамента — развитие и совершенствование системы непрерывного казачьего образования, которая включает 723 образовательных учреждения, реализующих казачий компонент с общей численностью обучающихся более 123 тысяч человек.Работа по реализации дорожных карт о сотрудничестве продолжена с шестью вузами Ростовской области. Там проводят различные мероприятия «Родительского всеобуча», повышения профессионального уровня руководителей и педагогических работников казачьих кадетских учреждений и образовательных организаций со статусом «казачье».Одно из направлений реализации дорожных карт — «студенческая казачья сотня». Этот проект успешно реализуется в ЮРГПУ (прим. — Южно-Российский государственный политехнический университет), ЮФУ (прим. — Южный федеральный университет), РостГМУ (прим. — Ростовский государственный медуниверситет) и Ростовском институте (филиале) Всероссийского госуниверситета юстиции.Кроме того, активно проходит работа по поляризации спорта, ЖОЗ и творческой деятельности в системе казачьего кадетского образования. В прошлом году кадеты участвовали не только в региональных, но и всероссийских соревнованиях по полиатлону, пауэрлифтингу, современному пятиборью и гиревому спорту. Воспитанники донских учреждений показали отличные результаты.По словам Петра Серова, важный резерв вовлечения подростков в спорт — выполнение нормативов комплекса ГТО.— Наша задача — чтобы каждый выпускник имел золотой или серебряный знак ГТО, — подчеркнул директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Дона.