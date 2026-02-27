Активы крупного зернового экспортера Ростовской области «Родные поля» будут приватизированы

Фото: Соцсети

Активы крупнейшего экспортера зерна в Ростовской области приватизируют до конца 2028 года. Решение, согласно распоряжению Правительства России от 26 февраля 2026 года, стало итогом длительных судебных разбирательств.История началась еще в декабре 2024 года, когда Генеральная прокуратура РФ обратилась в арбитражный суд Ростовской области с иском о национализации компании, ранее известной как ТД «РИФ». Причиной для столь крайних мер стало наличие у бенефициара ООО «Родные поля» Петра Ходыкина гражданства Сент-Китс и Невис.Суд признал ООО «Родные поля» стратегическим хозяйственным предприятием, подчеркивая его важность для продовольственной безопасности и экономики страны. Компания, занимающая пятое место среди крупнейших экспортеров зерна в России, обладает внушительными активами. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», с момента регистрации в Ростове-на-Дону в апреле 2010 года «Родные поля» специализировались на оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами.Компания активно эксплуатировала порт «Азов» в Ростовской области, лидируя по перевалке сыпучих грузов. Капитализация компании в 2025 году оценивалась в 58 миллиардов рублей, а ее инфраструктура включала 11 морских судов, грузовой терминал, железнодорожный подвижной состав и более 200 объектов.Закон требует, чтобы участие иностранного резидента в деятельности стратегических предприятий проходило по специальному разрешению. Отсутствие такого разрешения у Петра Ходыкина, а также противоречие двойного гражданства статусу бенефициара стратегического объекта послужили основанием для решения суда.В результате судебного процесса все активы ООО «Родные поля» были переданы в доход государства. Теперь, в период с 2026 по 2028 годы, предстоит процесс приватизации этого крупного имущественного комплекса.