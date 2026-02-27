Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Активы крупного зернового экспортера Ростовской области «Родные поля» будут приватизированы

Активы крупного зернового экспортера Ростовской области «Родные поля» будут приватизированы

Активы крупнейшего экспортера зерна в Ростовской области приватизируют до конца 2028 года. Решение, согласно распоряжению Правительства России от 26 февраля 2026 года, стало итогом длительных судебных разбирательств.

История началась еще в декабре 2024 года, когда Генеральная прокуратура РФ обратилась в арбитражный суд Ростовской области с иском о национализации компании, ранее известной как ТД «РИФ». Причиной для столь крайних мер стало наличие у бенефициара ООО «Родные поля» Петра Ходыкина гражданства Сент-Китс и Невис.

Суд признал ООО «Родные поля» стратегическим хозяйственным предприятием, подчеркивая его важность для продовольственной безопасности и экономики страны. Компания, занимающая пятое место среди крупнейших экспортеров зерна в России, обладает внушительными активами. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», с момента регистрации в Ростове-на-Дону в апреле 2010 года «Родные поля» специализировались на оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами.

Компания активно эксплуатировала порт «Азов» в Ростовской области, лидируя по перевалке сыпучих грузов. Капитализация компании в 2025 году оценивалась в 58 миллиардов рублей, а ее инфраструктура включала 11 морских судов, грузовой терминал, железнодорожный подвижной состав и более 200 объектов.

Закон требует, чтобы участие иностранного резидента в деятельности стратегических предприятий проходило по специальному разрешению. Отсутствие такого разрешения у Петра Ходыкина, а также противоречие двойного гражданства статусу бенефициара стратегического объекта послужили основанием для решения суда.

В результате судебного процесса все активы ООО «Родные поля» были переданы в доход государства. Теперь, в период с 2026 по 2028 годы, предстоит процесс приватизации этого крупного имущественного комплекса.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика