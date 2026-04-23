Груда металла: в жестком ДТП на Армянской в Ростове пострадал один человек

В жестком ДТП на Армянской в Ростове-на-Дону пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.Напомним, что авария произошла вечером 22 апреля в районе дома №4/22. Кадры жесткой аварии быстро разлетелись по городским пабликам. На фото и видео видно, как иномарки буквально «разматало». Легковушки смяло словно консервные банки.Оказалось, что 37-летний водитель за рулем «Понтиак Вайб», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Уже там иномарка столкнулась с «Фольксваген Тигуан», которым управлял 44-летний мужчина.В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Понтиак Вайб».