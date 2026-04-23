Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Груда металла: в жестком ДТП на Армянской в Ростове пострадал один человек

В жестком ДТП на Армянской в Ростове-на-Дону пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Напомним, что авария произошла вечером 22 апреля в районе дома №4/22. Кадры жесткой аварии быстро разлетелись по городским пабликам. На фото и видео видно, как иномарки буквально «разматало». Легковушки смяло словно консервные банки.

Оказалось, что 37-летний водитель за рулем «Понтиак Вайб», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Уже там иномарка столкнулась с «Фольксваген Тигуан», которым управлял 44-летний мужчина.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Понтиак Вайб».
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика