Театральный проспект в Ростове-на-Дону закроют на месяц для ремонта канализации

Фото: Donday

Жителям Ростова-на-Дону и гостям города придется скорректировать свои маршруты. С 12 мая по 5 июня будет частично ограничено движение транспорта и пешеходов по Театральному проспекту.Причиной для столь продолжительных ограничений стали плановые работы по ремонту дождевой канализации. Перекрытия затронут участок проспекта в районе дома № 62. На время проведения работ движение будет невозможно как для автомобилей, так и для пешеходов.Администрация города призывает граждан заранее планировать свои поездки и учитывать введенные ограничения.