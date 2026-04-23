Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Театральный проспект в Ростове-на-Дону закроют на месяц для ремонта канализации

Театральный проспект в Ростове-на-Дону закроют на месяц для ремонта канализации
Жителям Ростова-на-Дону и гостям города придется скорректировать свои маршруты. С 12 мая по 5 июня будет частично ограничено движение транспорта и пешеходов по Театральному проспекту.

Причиной для столь продолжительных ограничений стали плановые работы по ремонту дождевой канализации. Перекрытия затронут участок проспекта в районе дома № 62. На время проведения работ движение будет невозможно как для автомобилей, так и для пешеходов.

Администрация города призывает граждан заранее планировать свои поездки и учитывать введенные ограничения.
Фото: Donday
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика