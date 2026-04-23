В Волгодонске атомщики спасли раненую пустельгу

В Ростовской области сотрудники атомной электростанции стали спасителями пустельги, пострадавшей от перелома крыла. Об этом рассказали в пресс-службе Ростовской АЭС 21 апреля.Пустельга, маленький хищник, напоминающий сокола, является важным звеном в экосистеме, охотясь на мелких птиц, грызунов и насекомых. Его часто можно узнать по характерным звукам и уникальному трепещущему полету.К сожалению, одна из таких птиц оказалась в беде – с переломанным крылом. К счастью, её обнаружили заботливые сотрудники АЭС. Птицу Тошку оперативно доставили в ветеринарную клинику. Там в крыло установили специальную спицу.По прогнозам ветеринаров, Тошке предстоит провести с ней около 50 дней. После полного восстановления есть все шансы, что птицу выпустят обратно в дикую природу.