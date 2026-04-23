На Дону зернотрейдер заплатит таможне почти полмиллиарда рублей за экспорт без лицензии

Национализированный зернотрейдер из Ростовской области «Родные поля» (ранее ТД «РИФ») не смог оспорить в суде доначисления таможенных платежей на сумму 444,6 миллиона рублей. Решение по делу стало известно из информации в картотеке арбитражного суда Новосибирской области.Иск касался оформления таможенных деклараций при экспорте двух судовых партий зерна, совершенном до национализации предприятия. Проблема возникла из-за того, что в мае 2024 года компания, уже под новым названием «Родные поля», отправила на экспорт 53,2 тысячи тонн зерна. Для применения льготной ставки экспортной пошлины (3,4 тысячи рублей за тонну) требовалась лицензия Минпромторга РФ. Однако лицензия была выдана на прежнее наименование компании – ТД «РИФ».Таможня, обнаружив отсутствие действующей лицензии на момент экспорта, применила базовую ставку пошлины (50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну). В результате доначислений сумма составила 353,4 млн рублей пошлин и 91,2 млн рублей пеней.Представители «Родных полей» настаивали, что лицензия лишь дает право на вывоз, но не влияет на расчет платежей.Однако суд отверг этот аргумент, напомнив компании о необходимости получить новую лицензию в Минпромторге после смены наименования.