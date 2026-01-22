Фото: нейросеть

В Ростовской области на обслуживание дорожных камер хотят потратить более 21 млн рублей. Сумма контракта, опубликованного на портале госзакупок, составляет 21 425 597 рублей.Исполнитель, который будет определён по результатам тендера, обязан выполнить полный комплекс работ по обслуживанию устройств до 24 декабря 2026 года. В перечень задач входят:диагностика работоспособности оборудования;проверка корректности фиксации нарушений;обновление программного обеспечения;профилактика систем питания, включая аккумуляторы;контроль герметичности и внешних параметров устройств.Заказчиком выступает ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения».В рамках контракта обслуживают несколько типов комплексов под общим названием «Кордон»:1. «Кордон» — стационарный комплекс для контроля до 4 полос. Фиксирует скорость, распознаёт номера, работает круглосуточно, передаёт данные в центр обработки.2. «Кордон‑М2» — аналогичен базовой модели, но контролирует до 2 полос. Имеет метрологическую аттестацию, защищённую передачу данных и несколько вариантов установки.3. «КОРДОН.ПРО»М — мобильный комплекс для патрульных автомобилей. Измеряет мгновенную и среднюю скорость, определяет тип транспортного средства, поддерживает запись видео в высоком разрешении.4. «КОРДОН.ПРО»МД — специализированная система для железнодорожных переездов. Фиксирует проезд на запрещающий сигнал и превышение скорости, использует беспроводную связь и совместима с разными типами светофоров.