В Ростове потратят 40 млн рублей на обслуживание камер видеофиксации нарушений ПДД

Фото: правительство Ростовской области.

Власти Ростова-на-Дону потратят 40,3 миллиона рублей на обслуживание камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. По информации на сайте государственных закупок, средства направят из городского бюджета.Комплексы фотовидеофиксации (КФВФ) практически выполняют работу сотрудников ДПС. Устройства делают снимки машин с госномером, фиксируют скорость движения, самостоятельно выявляют нарушения ПДД и передают информацию в электронную систему ГИБДД.Чтобы оборудование работало бесперебойно, требуется помощь специалистов. Именно таких экспертов и ищет МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Контракт рассчитан почти на два года: с даты подписания до 25 декабря 2025-го.Исполнитель займется диагностикой систем электропитания, проверит работу устройств в различных режимах и проследит за целостностью устройств. Кроме того, на плечи исполнителя лягут обязанности по регулировке объективов камер, своевременной очистке от грязи и пыли, замене аккумулятора, регулировке угла наклона и корректировке изображений и координат.Всего в списке представлены более 50 участков, на которых размещены комплексы фотовидеофиксации. Это центральные улицы: Красноармейская, Большая Садовая, Текучева, проспекты Ворошиловский, Буденновский, Шолоховский, площади Театральная, Привокзальная. Также в список вошли дороги Северного и Западного жилых массивов: проспекты Стачки, Космонавтов, улицы Зорге, Малиновского, Доватора, Еременко, Орская, Волкова и многие другие. Есть и несколько адресов на перекрестках.