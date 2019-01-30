На обслуживание видеокамер на ростовских дорогах потратят почти 40 млн рублей



В Ростове на обслуживание дорожных видеокамер выделят 39 194 505 рублей. Средства возьмут из бюджетов города и региона. Такую информацию на сайте госзакупок опубликовала городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.



Согласно документам, исполнитель должен будет обеспечить работу 88 дорожных камер и оборудования для электроснабжения комплексов видеофиксации. К тому же, нужно организовать передачу данных по каналам виртуальной сети шириной от 3 до 550 мегабайт в секунду.



Обслуживание надо проводить с момента подписания контракта до 31 декабря 2019 года.



Заявки на участие в тендере можно прислать до 18 февраля. Победителя объявят 25 февраля.