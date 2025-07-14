Жителей Ростова ожидают плановые отключения электроэнергии на новой рабочей неделе

Фото: Дондей

В Ростове на новой неделе ожидаются плановые отключения электроэнергии. Как сообщает Донэнерго, они запланированы на 14 и 17 июля.В понедельник, 14 июля, электричество будет отсутствовать в нескольких жилых домах с 9:00 до 17:00. Отключения коснутся улиц Волжской, 21-29, 28-38; Камской, 1-37, 2-26; Абаканской, 1-55, 2-18; Щербакова, 95-105 и Левобережной, 45.В четверг, 17 июля, ожидаются отключения коммуникации на улицах: Пахотной, 135-159А, 186-200; Новостроевской, 221-245, 234-248 и в переулках Таллинском, 36-48, 39-61, Кузнецкстроевском, 61-79, 84-98. По этим адресам электричества не будет с 9:00 до 17:00.Отключения будут связаны с техническим обслуживанием оборудования.