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В Ростовской области на майские праздники похолодает до -5 градусов

В Ростовской области на майские праздники похолодает до -5 градусов
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за резкого похолодания. На выходных с 9 по 11 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, на севере региона во второй половине ночи и утром температура воздуха опустится до -5 градусов. Низкие значения прогнозируют в Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском районах.

Из-за непогоды на дорогах может образоваться гололедица. Водителям рекомендуется отложить запланированные в ночное время поездки.
После полудня столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.
Фото: Rostov.ru
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