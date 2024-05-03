В Ростовской области синоптики спрогнозировали заморозки на Пасху

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В Ростовской области ожидаются заморозки на Пасху. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 5 мая столбики термометров достигнут +13…+18 градусов днем. К ночи похолодает до +3…+8 градусов. Во второй половине ночи и утром местами заморозки до 0…-4 градусов. Скорость порывов воздушных масс достигнет 6-11 метров в секунду, в отдельных районах - до 12-14 метров в секунду.На следующий день температура воздуха поднимется до +19…+24 градусов. Ночью снова похолодает до +5…+10 градусов, по югу - до +2.