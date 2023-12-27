Жителям Ростова рассказали, как будет работать МРЭО в новогодние праздники

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Стало известно, как будет работать МРЭО в период новогодних праздников. О расписании межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в первую неделю 2024 года сообщили в региональном УГИБДД.В воскресенье, 31 декабря, прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях будет осуществляться с 8:00 до 17:00. Однако работать будет только один отдел в Ростове, который находится на улице 50 лет РСМ, 15.В 2024 году 1 и 2 января все РЭП будут закрыты. Уже 3 января все отделения начнут работать с 8:00 до 18:00. На следующий день прием граждан будет осуществляться с 9:00 до 12:00. РЭП будут работать 5 января с 8:00 до 18:00.После рабочих дней сотрудники вновь уйдут на выходные 6 и 7 января. В понедельник, 8 января, прием граждан пройдет только в РЭП на улице 50 лет РСМ, 15 с 8:00 до 18:00.С 9-го числа МРЭО будет работать в обычном режиме.Донских жителей, которым нужно получить государственные услуги по линии ГИБДД, просят заранее записываться на прием.