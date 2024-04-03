В Ростовской области мужчина всю ночь провел в яме из-за травмы ноги

Фото: Анастасия Калдурова.

В Веселовском районе Ростовской области в яме нашли истощенного мужчину. Инцидент случился 3 апреля.Накануне вечером житель Батайска отправился с приятелем на рыбалку к Веселовском водохранилищу. После полуночи мужчина решил оставить друга и отправился домой. Он позвонил приятелям, чтобы те забрали его с побережья, а сам пошел через поле к дороге.В темноте батайчанин не заметил глубокую яму и упал в нее. Рыболов серьезно повредил ногу, поэтому выбраться самому не удалось. Оказавшись в ловушке, мужчина вызвал на помощь спасателей. Однако о своем местонахождении сообщить не смог. Как назло у него разрядился телефон.Спасатели отследили примерные координаты звонившего, но площадь поиска оказалась довольно большой. Отыскать пострадавшего специалистам удалось лишь к утру.Как сообщила старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, мужчину положили на носилки и передали подоспевшим медикам.