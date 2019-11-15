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В Ростовской области мужчина с травмой ноги около суток пролежал на холодной земле

В Ростовской области мужчина с травмой ноги около суток пролежал на холодной земле
На Дону мужчина травмировал ногу и около суток пролежал на земле. Около полудня 17 ноября спасатели получили сообщение о том, что на окраине Цимлянска возле железной дороги лежит человек, который не может самостоятельно подняться.

Потерпевшего заметил рыбак, который и позвал на помощь. Как оказалось, накануне мужчина, следуя в город, решил сократить путь. Переходя железную дорогу, он упал и сильно повредил ногу. Встать у него не получилось, и он всю ночь пролежал на сырой земле.
Спасатели погрузили дончанина на носилки и вызвали бригаду скорой помощи.

- Когда медики прибыли на место, стало ясно, что их автомобиль не сможет проехать через лесопосадку, - прокомментировала ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова. - Три спасателя несли его более полутора километров до станицы Красноярской.

Пострадавшего доставили в больницу.

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