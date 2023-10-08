Рыбак из Ростова оказался в ловушке из-за паводка в Азовском районе

Фото: Анастасия Калдурова.

В Ростовской области мужчина оказался отрезан от суши из-за паводка. Инцидент произошел утром 8 октября в Азовском районе.Накануне вечером житель Ростова приехал на выходные в хутор Дугино. Горожанин решил отдохнуть на природе с удочкой. Он приехал на машине к побережью и разложил снасти. К утру уровень воды в реке повысился. Мужчина оказался загнан в ловушку: вокруг него повсюду была вода. Уехать домой на машине не представлялось возможным.К счастью, о происшествии узнали знакомые. Как сообщила помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова, они и вызвали на место спасателей. Те добрались к бывшему побережью на лодке и доставили мужчину на сушу. Вскоре он сможет вернуться за своим транспортом, так как вода начала спадать.