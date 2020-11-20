В Ростовской области мужчина погиб в результате взрыва газа в жилом доме
В Цимлянском районе донского региона в жилом доме прогремел взрыв. Происшествие случилось ранним утром 21 ноября, однако что стало причиной ЧП стало известно только сейчас.
Как ранее сообщалось, происшествие случилось в жилом доме № 1 на улице Ленина, в квартире на втором этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате ЧП погиб 63-летний хозяин квартиры, который не смог выбраться и сгорел в огне. Жертв могло быть и больше, ведь огонь перебросился на соседнюю квартиру. Чтобы спастись, хозяйке пришлось выпрыгнуть из окна. Женщина встала на подоконник, а проезжавшие мимо сотрудники ДПС натянули под ее окнами одеяло, чтобы она смогла на него спрыгнуть. К счастью станичница не пострадала.
Спустя сутки выяснились и другие подробности этого ЧП. Оказалось, что пожар в квартире случился из-за взрыва бытового газа. Как сообщает издание DonDay Волгодонск, по данному факту отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Цимлянскому району проводится процессуальная проверка.